Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     17.10.2019 14:49

Аномальное тепло продержится в Москве до 21 октября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  тепло 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода продержится в Москве до 21 октября, во вторник, 22 октября придет небольшое похолодание, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По словам Варакина, что в настоящее время температура воздуха в Москве на 4-5 градусов выше климатической нормы, а в пятницу, 18 октября может достигнуть 18 градусов.

После 21 октября наступит кратковременное похолодание, но оно продлится только один день, а затем, до 26-27 октября вновь потеплеет. До показателей текущей недели температура не поднимется, но все равно будет выше климатической нормы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  тепло 

Возврат к списку

Лента новостей

15:49 Город (Москва и область) В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности

14:49 Общество Аномальное тепло продержится в Москве до 21 октября

14:42 Власть Комиссии Мосгордумы и власти города совместно рассмотрят проект городского бюджета на 2020-2022 годы

14:35 Город (Москва и область) Количество «умных» светофоров в Москве вырастет до 460 в 2020 году - ЦОДД

14:15 Город (Москва и область) Температура воздуха в Москве приблизилась к рекорду 1889 года

Актуальные материалы

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

10:55 Город (Москва и область) В составе Рублево-Архангельской линии метро может появиться станция «Пресня»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru