17 октября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода продержится в Москве до 21 октября, во вторник, 22 октября придет небольшое похолодание, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.



По словам Варакина, что в настоящее время температура воздуха в Москве на 4-5 градусов выше климатической нормы, а в пятницу, 18 октября может достигнуть 18 градусов.



После 21 октября наступит кратковременное похолодание, но оно продлится только один день, а затем, до 26-27 октября вновь потеплеет. До показателей текущей недели температура не поднимется, но все равно будет выше климатической нормы.