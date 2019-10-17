17 октября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода продержится в Москве до 21 октября, во вторник, 22 октября придет небольшое похолодание, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
По словам Варакина, что в настоящее время температура воздуха в Москве на 4-5 градусов выше климатической нормы, а в пятницу, 18 октября может достигнуть 18 градусов.
После 21 октября наступит кратковременное похолодание, но оно продлится только один день, а затем, до 26-27 октября вновь потеплеет. До показателей текущей недели температура не поднимется, но все равно будет выше климатической нормы.
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