19 января. Mossovetinfo.ru - Арбитражный суд города Москвы назначил на 27 марта 2018 года судебное разбирательство по иску о признании ОАО Управление по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени М.В. Посохина» несостоятельным (банкротом). Это следует из определения дела №А40-235000/17-124-344Б, размещенного на сайте Арбитражного суда. Иск подан ООО «Архитектурная Мастерская Мальцева».
В качестве кандидатуры для утверждения временным управляющим должника заявителем указан член Ассоциации СРО «ЦААУ» Булатова М.А.
Ранее за хищение авторского проекта и плагиат, Президенту НОПРИз Михаилу Посохину был предъявлен иск о банкротстве Моспроект-2 им. М.В.Посохина. В ноябре 2017 года вступило в силу решение Арбитражного суда города Москвы по делу А40-214693/16-15-1888 о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав в размере 10 419 565,94 руб. (с учетом уточнения оснований иска в порядке ст. 49 АПК РФ) с «Моспроект-2» имени М.В. Посохина» в пользу ООО «Архитектурная Мастерская Мальцева».
До этого, решением суда, вступившим в законную силу судебным актом по делу № А40- 70695/13 было установлено, что использование ОАО Управление по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени М.В. Посохина» проектной документации истца, ООО «Архитектурная Мастерская Мальцева», с целью реализации проекта реставрации «Комплекс «Екатерининской больницы» (Дом Гагарина). Главный дом с оградой по адресу: Страстной бульвар, д. 15/29, стр. 1, что является нарушением исключительных прав истца.
16.07.2015г. Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу №А40- 70695/13, которым удовлетворил исковые требования Истца и признал за «Обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Мальцева» исключительное право на Эскизный проект «Комплекс «Екатерининской больницы» (Дом Гагарина). Главный дом с оградой по адресу: Страстной бульвар, д. 15/29, стр. 1. том 3 книга 1, разработанный ООО «Архитектурная Мастерская Мальцева»; признал за Обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Мальцева» исключительное право на Проект реставрации «Комплекс «Екатерининской больницы» (Дом Гагарина). Главный дом с оградой по адресу: Страстной бульвар, д. 15/29, стр. 1. Раздел 12. Подраздел 1. Проект реставрации. Книга 3.1 «Архитектурные решения», разработанный открытым акционерным обществом Управление по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени М.В. Посохина»; проектной документации истца с целью реализации проекта путем использования Раздела 12. Подраздела 1. Проект реставрации. Книга 3.1 «Архитектурные решения» проекта реставрации «Комплекс «Екатерининской больницы» (Дом Гагарина). Главный дом с оградой по адресу: Страстной бульвар, д. 15/29, стр. 1, что является нарушением исключительных прав истца»
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Реализация проекта по реставрации с приспособлением исторических зданий «Екатерининской больницы» (Дома Гагариных) под нужды Московской городской Думы (Мосгордумы) началась в 2012 году, как ранее сообщало
ИА «Моссовет». На что первоначально было выделено три миллиарда рублей. 2010-2011г.г. ООО «Архитектурная мастерская Мальцева» выполнила полный комплекс научно-исследовательских проектных работ по реставрации ансамбля зданий и парка-памятника Екатерининской больницы, известной также как «Усадьба Гагарина». Этот проект, как следует из решений судов, вступивших в законную силу «Моспроект-2» имени М.В. Посохина» использовал не правомерно. Договор генподряда на выполнение работ по реставрации с приспособлением исторических зданий "Екатерининской больницы" (Дома Гагариных) под административное здание с элементами нового строительства на территории комплекса по адресу Страстной бульвар, д.15/29 заключен с ФГУП "Атэкс" ФСО России.
Первоначально, в 2008 году, комплекс зданий «Екатерининская больница» (Дом Гагариных), ныне приспособленный для размещения Мосгордумы, было решено отдать для размещения главного Дворца бракосочетания города Москвы. Предусматривались реставрация и реконструкция сохранившихся памятников архитектуры и воссоздание парковой зоны. Помимо дворца бракосочетания, здесь предполагалось разместить музей московских семей, а также архив органов ЗАГС.
В ходе переделки проекта, подготовленного ООО «Архитектурная мастерская Мальцева» «Моспроект-2» имени М.В. Посохина» и городские власти допустили снос в комплексе ряд зданий и сооружений подлежащих постановке на государственную охрану.
Подробности последуют.
Справка ИА «Моссовет» - Резюме ООО «АРХИТРЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА»
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Проектная компания «Архитектурная мастерская Мальцева» предприятие, выполняющее полный комплекс работ по архитектурно-строительному проектированию зданий административного, торгового, общественного назначения, объектам реставрации. Компания является членом «Ассоциации Инвесторов Москвы».
По проектам компании построены и успешно эксплуатируются офисные здания класса «А», школы, многоэтажные и частные жилые дома, уникальные спортивные сооружения и социальные объекты.
Значительный практический опыт реализации крупных проектов в качестве генерального проектировщика и технического заказчика, накопленный научно-технический потенциал, возможность выполнения полного комплекса научно-проектных работ, включая разработку генерального плана, проектирование монолитных железобетонных и уникальных металлических конструкций, инженерных сетей и систем зданий является для компании конкурентным преимуществом на московском рынке.
Проекты мастерской, реализованные по заказу Правительства города Москвы, отмечены множеством дипломов самых престижных столичных, общероссийских и международных архитектурных конкурсов, в их числе
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Конкурс Правительства Москвы на "Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства".
Лауреат 2008г. Объекты образования.
Лауреат 2009г. Реконструкция бывших промышленных территорий.
Победитель 2009г. Реконструкция бывших промышленных территорий.
Победитель 2012г. Объекты спорта.
Победитель 2013г. Объекты образования.
Конкурс Национального объединения проектировщиков на лучший
реализованный проект года.
Победитель 2013 г. Лучший реализованный проект объекты спорта.
Победитель 2013 г. Лучший реализованный проект «зеленого строительства».
Победитель 2014 г. Лучший реализованный проект объекты образования.
Победитель 2014 г. Лучший реализованный проект «зеленого строительства».
Конкурс Национального объединения проектировщиков за лучший
инновационный проект. Победитель 2014 г.
Международный фестиваль "Зодчество" Союза Архитекторов России.
Лауреат 2016г. "Архитектурные произведения 2014-2016г. Постройки
Всемирный конкурс FIABCI PRIX D`EXCELLENCE.
Победитель XII национального этапа конкурса лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости-2017, в номинации "Общественный сектор".
Почетная грамота Президента Национального Объединения Проектировщиков.
Работы мастерской экспонировались на международных фестивалях "Зодчество" и "Домэкспо" в Гостином Дворе, в музее современной истории России и в Белом Зале Союза Московских Архитекторов.
В портфолио мастерской
реконструкция и техническое оснащение здания Министерства экономического развития и торговли РФ и Реконструкция здания Государственной Думы Федерального собрания РФ, по адресу: Охотный ряд, дом 1.
В рамках работы над программой Правительства Москвы по реновации бывших промышленных территорий, мастерской выполнен и введен в эксплуатацию пилотный проект Международного делового центра «Святогор» в Замоскворечье по ул. Летниковская вл.10. Первые его корпуса открыли свои двери еще в начале двухтысячных годов.
Уникальное здание Дворца спорта ГБОУ ЦО «Самбо-70» в Москве, построенное по проекту мастерской, в стилистике Древнеримского Колизея, получило высочайшую оценку как архитектурного так и спортивного экспертного сообщества.
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