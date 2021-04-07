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Общество     07.04.2021 17:35

Блогеру Эдварду Билу предъявлено обвинение по делу об аварии на Садовом кольце

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Теги:  ДТП  авария  обвинение 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — Блогеру Эдварду Билу, ставшему виновником крупного ДТП на Садовом кольце, предъявлено обвинение, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы блогера.

Обвинение предъявлено по статье о нарушении Правил дорожного движения повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. Пострадавшая в аварии женщина официально признана потерпевшей. Билу грозит до двух лет лишения свободы.

Авария с участием 5 автомобилей произошла 1 апреля в районе Смоленской площади. Авария произошла из-за того, что Эдвар Бил выехал на встречную полосу находясь за рулем спорткара Audi RS6 и столкнулся еще с четырьмя машинами. Женщина, находившаяся за рулем одной из машин, попала в реанимацию. Пострадавшая Мария Артемова - сотрудница аппарата Госдумы.


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Теги: 
ДТП  авария  обвинение 

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