Более 47 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

23 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве от коронавируса вылечилось уже более 47 тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки в Москве выздоровел еще 3831 пациент. Всего выздоровели 47 413 человек.