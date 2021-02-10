10 февраля. Mossovetinfo.ru -По информации пресс-службы МГК КПРФ, Бюро МГК КПРФ предварительно рассмотрело и рекомендовало кандидатов в Государственную Думу на выборах 19 сентября 2021 года по одномандатным округам Москвы.
ИА МОССОВЕТ публикует список этих кандидатов:
196 округ – Ефимов Александр Борисович, 1977 г.р., член КПРФ. Ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ВНИРО», генеральный директор ООО «Экотокс-М», председатель профсоюзной организации ВНИРО, кандидат биологических наук.
197 округ – Лобанов Михаил Сергеевич, 1984 г.р., беспартийный. Доцент механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова, один из лидеров Инициативной группы МГУ, член КРК, один из учредителей и сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» (2013 — 2017).
198 округ – Звягинцев Пётр Семёнович, 1948 г.р., член Бюро МГК КПРФ, первый секретарь Тимирязевского РК КПРФ. Институт экономики РАН, ведущий научный сотрудник, кандидат экономических наук. Депутат СД МО Восточное Дегунино в 2008-2017 г.г.
200 округ – Парфёнов Денис Андреевич, 1987 г.р., секретарь МГК КПРФ, член ЦКРК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ.
201 округ – Курганский Сергей Борисович, 1973 г.р., первый секретарь Советского РК КПРФ, член КРК МГО КПРФ. Индивидуальный предприниматель.
202 округ – Видьманов Александр Олегович, 1983 г.р., член КПРФ, советник председателя Коллегии адвокатов города Москвы №100.
203 округ – Петров Виталий Владимирович, 1968 г.р., беспартийный. Директор по инвестиционному и управленческому консультированию ООО «АКГ «Акция».
204 округ – Тимченко Александр Николаевич, 1969 г.р., беспартийный. Работает в ООО «МИД».
205 округ – Обухов Сергей Павлович, 1958 г.р., член Президиума, Секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ (5-6 созыв).
206 округ – Гребенник Андрей Вадимович, 1959 г.р., беспартийный, Глава МО Щукино, депутат СД МО Щукино (1997-н/в).
207 округ – Ульянченко Иван Викторович, 1986 г.р., член КПРФ, депутат городского поселения Андреевка (2013-2019), глава городского поселения Андреевка (2018-2019).
208 округ – Останина Нина Александровна, 1955 г.р., член ЦК КПРФ, руководитель аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе, депутат Государственной Думы ФС РФ 2-5 созывов.
209 округ – Волков Николай Юрьевич, 1982 г.р., секретарь МГК КПРФ, Заместитель заведующего Отделом ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник механико-математического факультета МГУ.
210 округ – Таранцов Михаил Александрович, 1962 г.р., член КПРФ, доктор исторических наук. Депутат Волгоградской областной Думы (1994-1995 г., 2009-2019 г.), депутат Государственной Думы ФС РФ 2 созыва. Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области (2000-2009 г.).
Отметим, что опубликованный КПРФ предварительный список кандидатов не содержит действующих депутатов Мосгордумы, хотя ранее ряд экспертов предполагали, что активные депутаты Мосгордумы будут выдвинуты кандидатами в Госдуму.
Напомним, как выглядел московский список кандидатов от КПРФ по одномандатным округам на минувших выборах в Госдуму на выборах в Госдуму 7-го созыва в 2016 году:
Округ 196. Город Москва – Бабушкинский одномандатный избирательный округ - Потапов Александр Владимирович
Округ 197. Город Москва – Кунцевский одномандатный избирательный округ - Михайлова Юлия Борисовна
Округ 198. Город Москва – Ленинградский одномандатный избирательный округ - Тарасов Антон Александрович
Округ 199. Город Москва – Люблинский одномандатный избирательный округ - Рашкин Валерий Федорович
Округ 200. Город Москва – Медведковский одномандатный избирательный округ - Парфенов Денис Андреевич
Округ 201. Город Москва – Нагатинский одномандатный избирательный округ - Святошенко Владимир Алексеевич
Округ 202. Город Москва – Новомосковский одномандатный избирательный округ - Сагенбаев Игорь Александрович
Округ 203. Город Москва - Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ - Медведев Александр Константинович
Округ 204. Город Москва – Перовский одномандатный избирательный округ - Тимченко Александр Николаевич
Округ 205. Город Москва – Преображенский одномандатный избирательный округ - Корсаков Николай Николаевич
Округ 206. Город Москва – Тушинский одномандатный избирательный округ - Бабурин Сергей Николаевич
Округ 207. Город Москва – Ховринский одномандатный избирательный округ - Павлова Елена Анатольевна
Округ 208. Город Москва – Центральный одномандатный избирательный округ - Тарасов Павел Михайлович
Округ 209. Город Москва – Черемушкинский одномандатный избирательный округ - Родин Владимир Романович
Округ 210. Город Москва – Чертановский одномандатный избирательный округ - Давыдов Денис Владимирович.
Также ранее ИА МОССОВЕТ публиковало
и московскую региональную группу федерального списка от КПРФ на выборах в Госдуму 7-го созыва.