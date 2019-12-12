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Общество     12.12.2019 16:43

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве

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Теги:  Юрий Лужков  похороны 

12 декабря. Mossovetinfo.ru – Второй мэр Москвы Юрий Лужков похоронен на новодевичьем кладбище в Москве.

На церемонии присутствовали родственники и близкие друзья Лужкова. Также в церемонии приняла участие рота Почетного караула. Тело было предано земле под звуки российского гимна и три оружейных залпа.

Ранее в Храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с Юрием Лужковым, в которой приняли участие президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, действующий мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.

Второй мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет в одной из немецких клиник.


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Теги: 
Юрий Лужков  похороны 

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