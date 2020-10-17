17 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за неделю число новых случаев коронавируса выросло на более чем 25,3 процента. Об этом сообщает оперативный штаб. За последние сутки подтверждено 4648 новых случаев коронавируса.



За неделю было госпитализировано на 17% больше, чем за предыдущую. За последние сутки госпитализировано 1249 пациентов. На ИВЛ находится 318 человек.