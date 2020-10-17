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Общество     17.10.2020 11:31

Число новых случаев коронавируса в Москве за неделю выросло на 25%

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Теги:  коронавирус 

17 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за неделю число новых случаев коронавируса выросло на более чем 25,3 процента. Об этом сообщает оперативный штаб. За последние сутки подтверждено 4648 новых случаев коронавируса.

За неделю было госпитализировано на 17% больше, чем за предыдущую. За последние сутки госпитализировано 1249 пациентов. На ИВЛ находится 318 человек.


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Теги: 
коронавирус 

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