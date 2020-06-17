17 июня. Mossovetinfo.ru – Принять участие в электронном голосовании по внесению изменений в конституцию смогут только те граждане, чьи личные кабинеты были зарегистрированы до 5 июня, сообщил в своем блоге начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.



Костырко подчеркнул, что существует целая цепочка проверок аккаунта, которая призвана не допустить голосования с подставных аккаунтов. Она включает в себя регистрацию аккаунта с уникальной связкой СНИЛС – телефон, внесение данных паспорта, сопоставление внесенных данных с данными системы ГАС-Выборы, в том числе через данные МВД, ПФР, ЗАГС и других баз данных.



При этом ЦИК принял решение, что личные кабинеты, созданные после 5 июня, не попадут в сопоставление с системой ГАС-Выборы, а не сможет принять участие в электронном голосовании.



ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться на электронное голосование можно до 21 июня. О том, как это сделать, читайте здесь.



Электронное голосование по внесению изменений в Конституцию РФ стартует 25 июня и продлится 6 дней. В основной день голосования 1 июля, проголосовать онлайн будет уже нельзя.