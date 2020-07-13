13 июля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве в понедельник, 14 июля.
В течение дня в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.
Москвичам рекомендовано по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях. В случае поездок рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать автомобиль под деревьями и слабозакрепленными конструкциями.
Пережидать непогоду рекомендуется в капитальных строениях, не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные щиты, не оставлять детей без присмотра.
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