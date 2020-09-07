7 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение предстоящей недели в Москве ожидается дождливая погода и похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».



В понедельник, 7 сентября в Москве ожидается кратковременный дождь, однако еще будет сохранятся теплая погода, в дневное время температура воздуха поднимется до +25..27°.



В вторник, 8 сентября, ожидается небольшой дождь, возможна гроза, температура начнет падать, днем не больше +14..16°.



Подобная погода сохраниться до выходных, ожидается переменная облачность, небольшие дожди, температура воздуха в дневное время не выше +15..17°.