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Общество     07.09.2020 02:32

Дожди и похолодание ожидаются в Москве с 7 по 11 сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение предстоящей недели в Москве ожидается дождливая погода и похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».

В понедельник, 7 сентября в Москве ожидается кратковременный дождь, однако еще будет сохранятся теплая погода, в дневное время температура воздуха поднимется до +25..27°.

В вторник, 8 сентября, ожидается небольшой дождь, возможна гроза, температура начнет падать, днем не больше +14..16°.

Подобная погода сохраниться до выходных, ожидается переменная облачность, небольшие дожди, температура воздуха в дневное время не выше +15..17°.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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