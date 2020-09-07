7 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение предстоящей недели в Москве ожидается дождливая погода и похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».
В понедельник, 7 сентября в Москве ожидается кратковременный дождь, однако еще будет сохранятся теплая погода, в дневное время температура воздуха поднимется до +25..27°.
В вторник, 8 сентября, ожидается небольшой дождь, возможна гроза, температура начнет падать, днем не больше +14..16°.
Подобная погода сохраниться до выходных, ожидается переменная облачность, небольшие дожди, температура воздуха в дневное время не выше +15..17°.
02:32 Общество Дожди и похолодание ожидаются в Москве с 7 по 11 сентября
02:22 В мире Греция с 7 сентября открывает границу для российских туристов
02:02 В России Штрафы за проблемы с оказанием услуг ЖКХ могут вырасти в несколько раз
01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде
17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники
17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники
12:27 Другое «Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей
10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин
09:34 В России Банки и коллекторов будут жестче наказывать за незаконные действия по взысканию долгов
16:11 Город (Москва и область) Запущено движение по дороге Марьино – Саларьево и прямому выезду из Коммунарки на МКАД
10:03 Город (Москва и область) Парк трамваев полностью обновится в Москве до конца 2023 года