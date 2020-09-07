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Общество     07.09.2020 08:13

60% россиян выступили за режим самоизоляции при ухудшении ситуации с COVID-19 - опрос

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Теги:  опросы  коронавирус  ограничения 

7 сентября. Moasovetinfo.ru - 60% россиян считают правильным снова ввести режим самоизоляции в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, следует из результатов опроса ФОМ. Против выступил 33% россиян.

По мнению 65% опрошенных, в случае ухудшения ситуации нужно закрыть торговые центры, рестораны, кафе; против повторного закрытия этих мест - 26%. За повторное введение нерабочих дней выступили 45% опрошенных, против – 41% опрошенных. 

В целом ограничительные меры весной 2020 года поддерживает 71% россиян. Не поддерживает - 22%.Доверяют официальной информации о ситуации с коронавирусом в России 46%, не доверяют - 47% соответственно.

Всероссийский телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше проведен 14–16 августа 2020 года среди 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%


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Теги: 
опросы  коронавирус  ограничения 

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