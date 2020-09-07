7 сентября. Moasovetinfo.ru - 60% россиян считают правильным снова ввести режим самоизоляции в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, следует из результатов опроса ФОМ. Против выступил 33% россиян.



По мнению 65% опрошенных, в случае ухудшения ситуации нужно закрыть торговые центры, рестораны, кафе; против повторного закрытия этих мест - 26%. За повторное введение нерабочих дней выступили 45% опрошенных, против – 41% опрошенных.



В целом ограничительные меры весной 2020 года поддерживает 71% россиян. Не поддерживает - 22%.Доверяют официальной информации о ситуации с коронавирусом в России 46%, не доверяют - 47% соответственно.



Всероссийский телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше проведен 14–16 августа 2020 года среди 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%