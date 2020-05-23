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Общество     23.05.2020 09:56

Еще 67 человек умерли от коронавируса в Москве

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Теги:  коронавирус 

23 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса умерли 67 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в столице от коронавируса скончались 1934 человека.


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Теги: 
коронавирус 

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