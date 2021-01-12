2 января. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с требованием заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, соответствующее обращение зарегистрировано в электронной базе Мосгорсуда
В 2014 году Навальный был осужден на 3,5 года условно за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет.
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. Сам Навальный утверждает, что его пытались отравить, этой же версии придерживаются некоторые страны ЕС. В России версию отравления опровергают.
В декабре клиника Charite опубликовала отчет о лечении Навального, из которого следует, что 20 сентября Навальный был выписан из клиники, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Однако Навальный Исходя из этого ФСИН считает, что Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Это является поводом для замены условного срока на реальный.
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