24 июля. Mossovetinfo.ru – Голосование на выборах в сентябре 2020 года пройдет в течение трех дней – 11, 12 и 13 числа, заявила глава Центризбиркома Эллам Памфилова на заседани комисси в пятницу, 24 июля.



По словам Памфиловой, голосование в несколько дней не прихоть ЦИК, а требование времени, так как основным приоритетом является здоровье и безопасность граждан. В связи с этим, на основе анализа опыта, полученного в ходе голосования по изменениям в Конституции, было принято решение в единый день голосования также ввести практику досрочного голосования в рамках избирательного законодательства.



Госдума 21 июля приняла закон, который позволяет избирательной комиссии, организующей выборы, принять решение о проведении выборов в течение нескольких дней подряд. При этом, количество дней для голосования ограничивается максимум тремя.



ЦИК принял решение, применить данный закон на осенних выборах и помимо Единого дня голосования 13 сентября организовать голосование и в два предыдущих дня.



На осенних выборах пройдут выборы губернаторов в 20 регионах, довыборы в Госдуму в четырех регионах, а также региональные парламентские выборы и муниципальные выборы.