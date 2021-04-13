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Общество     13.04.2021 12:39

Грозовые дожди придут в Москву 15 апреля

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Теги:  погода  прогноз погоды  дожди  гроза 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — В четверг, 15 апреля, в Москву придут грозовые дожди, начнется небольшое похолодание, сообщает Центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели в Москве станет немного прохладнее, температура воздуха опустится до +14 градусов. При этом, даже такая температура на 4 градуса выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что вторник, 13 апреля может стать самым теплым днем в Москве с начала года, температура может достигнуть +23 градусов.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  дожди  гроза 

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