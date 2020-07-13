13 июля. Mossovetinfo.ru – Советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене, свою вину Сафронов не признал, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.



«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», - заявил Павлов.



До предъявления обвинения Сафронов находился в статусе подозреваемого.



Советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан во вторник, 7 июля по подозрению в госизмене. В тот же день суд арестовал Сафронова на 2 месяца.