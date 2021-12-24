 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Общество     24.12.2021 15:14

К добровольной вакцинакции призвал граждан лидер СР Сергей Миронов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Миронов  справедливая Россия  вакцинация  призыв  спасение 

24 декабря. Mossovetinfo.ru - Лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов призвал «граждан к вакцинации и ревакцинации на фоне распространения в мире штамма «омикрон»». Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram.

«Призываю граждан к вакцинации и ревакцинации на фоне распространения в мире штамма «омикрон» Вакцинация архинужна. Но, конечно, она должны быть добровольной. Призываю всех граждан нашей страны: пожалуйста, вакцинируйтесь, потому что это реальная защита от опасного заболевания», - призвал Миронов.

«Лично я собираюсь пройти ревакцинацию в феврале, когда подойдет необходимый срок после первых двух прививок. Призываю к здравому смыслу: вакцинированные болеют, но не тяжело», отметил лидер партии и фракции в Госдуме.

На начало декабря в Москве прививку от коронавируса сделали 5,7 миллиона человек, сообщала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Повторную вакцинацию прошли более 680 тысяч человек.

В конце ноября главный врач больницы в Коммунарке Дмитрий Проценко вместе с десятью коллегами выступил с Открытым письмом к российским знаменитостям, которые высказываются против вакцинации от коронавируса. Также Проценко в своем Телеграмм-канале D_N_Pdoc поясняя, акцентировал внимание на прививках, как единственном спасении: «Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идёт о единственном спасении.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Миронов  справедливая Россия  вакцинация  призыв  спасение 

Возврат к списку

Лента новостей

15:14 Общество К добровольной вакцинакции призвал граждан лидер СР Сергей Миронов

11:44 В России Менее 25 000 заразившихся коронавирусом за сутки впервые с 1 октября выявили в России

09:42 Общество Проблему брошенных в домах под реновацию животных просят решить власти Москвы волонтеры и депутаты ГД

08:52 Город (Москва и область) До 450 рублей в час выросла в Москве стоимость платной парковки на ряде улиц

17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

Актуальные материалы

17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

15:54 Власть Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

19:28 Город (Москва и область) Максимальный тариф на парковку вырастет в Москве с 24 декабря

19:21 Город (Москва и область) Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится с 2 января

14:38 Город (Москва и область) Парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru