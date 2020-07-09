Другие материалы
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Общество
10.07.2020, 10:03
ОНФ предложил изменить ряд автомобильных штрафов в России
10 июля. Mossovetinfo.ru – Общероссийский народный фронт предложил изменить в России ряд автомобильных штрафов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы «Защита прав автомобил...
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Общество
10.07.2020, 08:52
Комфортная летняя погода будет в Москве 10 июля
10 июля. Mossovetinfo.ru – Комфортная летняя погода ожидается в Москве в пятницу, 10 июля, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидается переменная...
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Общество
09.07.2020, 13:37
Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов
9 июля. Mossovetinfo.ru – Росфинмониторинг внес журналиста Аркадия Бабченко в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму, сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга. О причинах...