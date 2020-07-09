Общество 10.07.2020, 10:03 ОНФ предложил изменить ряд автомобильных штрафов в России

10 июля. Mossovetinfo.ru – Общероссийский народный фронт предложил изменить в России ряд автомобильных штрафов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы «Защита прав автомобил...

Общество 10.07.2020, 08:52 Комфортная летняя погода будет в Москве 10 июля

10 июля. Mossovetinfo.ru – Комфортная летняя погода ожидается в Москве в пятницу, 10 июля, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве ожидается переменная...