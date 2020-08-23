23 августа. Mossovetinfo.ru – По-летнему теплая погода продержится в Москве как минимум до середины сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



«Окончание метеорологического лета приходится на 27 августа, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 15 градусов. Здесь я не вижу таких переходов: лето будет увеличено в правах со сдвижкой как минимум на 2 недели, - сказал Тишковец.



Он отметил, что 31 августа воздух прогреется до 29 градусов тепла. С вечера 1 сентября в Москву придут дожди и произойдет временное ухудшение погоды, но осень за этим не последует.