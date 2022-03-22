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Общество     22.03.2022 12:55

Медаль Нобелевской премии мира Муратова предложено продать для помощи украинским беженцам

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Теги:  Нобелевская премия  медаль  Муратов  Новая газета  Украина  Россия  беженцы 

22 марта, Mossovetinfo.ru - «Новая газета» и ее главный редактор Дмитрий Муратов решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам, - сообщается на сайте газеты.

В сообщении на сайте газеты Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира 2021 года просит откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду.

8 октября 2021 года норвежский Нобелевский институт сообщил, что Дмитрий Муратов стал одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года.

Фото: Надежда Прусенкова / «Новая газета»


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Теги: 
Нобелевская премия  медаль  Муратов  Новая газета  Украина  Россия  беженцы 

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