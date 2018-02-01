Мединского единогласно переизбрали председателем Российского военно-исторического общества

1 февраля. Mossovetinfo.ru - 1 февраля, делегаты внеочередного съезда Российского военно-исторического общества (РВИО) единогласно переизбрали Министра культуры РФ Владимира Мединского Председателем Российского военно-исторического общества на новый шестилетний срок, сообщается на сайте РВИО.



В работе съезда, который прошел в Музее Победы, приняли участие члены Центрального и Попечительского Советов РВИО, почетные члены Общества, руководители региональных отделений РВИО практически из всех субъектов страны.



Обращаясь к участникам съезда РВИО Владимир Мединский уделил особое внимание вопросу бережного и объективного сохранения исторической памяти и важности принципов объективности и преемственности в изучении и сохранении отечественной истории. В то же время, Мединский подчеркнул, что тысячелетняя история России полна противоречий, героических и трагических страниц, которые недопустимо вырывать из общего контекста. «Тысячелетия история нашей страны полна противоречий, сложных моментов и трагических страниц. Осмыслять это - задача профессиональных историков», - сказал Председатель РВИО.