Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     01.02.2018 23:56

Мединского единогласно переизбрали председателем Российского военно-исторического общества

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  РВИО  Мединский  съезд 

1 февраля. Mossovetinfo.ru - 1 февраля, делегаты внеочередного съезда Российского военно-исторического общества (РВИО) единогласно переизбрали Министра культуры РФ Владимира Мединского Председателем Российского военно-исторического общества на новый шестилетний срок, сообщается на сайте РВИО.

В работе съезда, который прошел в Музее Победы, приняли участие члены Центрального и Попечительского Советов РВИО, почетные члены Общества, руководители региональных отделений РВИО практически из всех субъектов страны.

Обращаясь к участникам съезда РВИО Владимир Мединский уделил особое внимание вопросу бережного и объективного сохранения исторической памяти и важности принципов объективности и преемственности в изучении и сохранении отечественной истории. В то же время, Мединский подчеркнул, что тысячелетняя история России полна противоречий, героических и трагических страниц, которые недопустимо вырывать из общего контекста. «Тысячелетия история нашей страны полна противоречий, сложных моментов и трагических страниц. Осмыслять это - задача профессиональных историков», - сказал Председатель РВИО.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
РВИО  Мединский  съезд 

Возврат к списку

Лента новостей

23:56 Общество Мединского единогласно переизбрали председателем Российского военно-исторического общества

23:34 В мире Российские спортсмены выиграли суд против МОК

22:57 Общество Выставка детских художников-иллюстраторов откроется 6 февраля в Российской государственной детской библиотеке

22:10 Происшествия Суд приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии

21:31 В мире Правительство Индии намерено запретить использование криптовалюты

Актуальные материалы

13:13 В мире CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

10:48 Мнения Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru