17 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком обратился в ГУ МВД Москвы с просьбой проверить информацию о создании ложных аккаунтов для участия в голосовании по Конституции, сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Ранее в СМИ появилась информация, что создаются ложные аккаунты (преимущественно пенсионеров), для участия в дистанционном голосовании по внесению изменений в Конституцию.
В случае, если информация подтвердится, Мосгоризбирком просит выявить виновных и пресечь создание ложных аккаунтов.
ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться на электронное голосование можно до 21 июня. О том, как это сделать, читайте здесь.
Электронное голосование по внесению изменений в Конституцию РФ стартует 25 июня и продлится 6 дней. В основной день голосования 1 июля, проголосовать онлайн будет уже нельзя.
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