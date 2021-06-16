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Общество     16.06.2021 13:20

Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов

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Теги:  Сергей Миронов  Миронов  СР  Справедливая Россия 

16 июня. Mossovetinfo.ru – Фракция «СР» в Государственной Думе уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия – За Правду», руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов.

«К сожалению, Госдума седьмого созыва запомнится тем, что поступила несправедливо к десяткам миллионов наших граждан, приняв только голосами депутатов фракции «Единая Россия» закон о повышении пенсионного возраста», - сказал Миронов на брифинге, посвященному подведению итогов весенней сессии и VII созыва Госдумы.

«Наша фракция на уверенном втором месте по количеству внесенных законопроектов. По количеству принятых законов – наша фракция тоже на втором уверенном месте – принято 216 законов, внесенных нашей фракцией. В том числе принята позитивная поправка, внесенная нашей фракцией в Конституцию – об ежегодной индексации пенсий. Принят закон, внесенный нашей фракцией, отменяющий региональный роуминг. Приняты наши инициативы о поддержке семей с детьми», - добавил лидер «СР».

Очередные выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Список партии «Справедливая Россия — За правду» на выборах в Государственную думу в Москве будет поделен на две региональные группы: одну возглавил депутат Госдумы Галина Хованская, другую – актер и режиссер Владимир Меньшов.

20 января Миронов сообщил , что партия объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России». Позже партии подписали манифест об объединении.

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Теги: 
Сергей Миронов  Миронов  СР  Справедливая Россия 

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