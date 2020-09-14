Миронов: новые партии у СР ничего не отобрали, а у ЕР значительно отобрали

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Партия «Справедливая Россия» (СР) подтвердила статус парламентской оппозиции и в целом четвертую позицию, а новые партии у СР ничего не отобрали, а у «Единой России» значительно отобрали, сказал в ходе онлайн-конференции председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов.



«В целом для партии «Справедливая Россия» итоги нормальные. «Справедливая Россия» подтвердила статус парламентской оппозиции и в целом четвертую позицию", сказал Миронов. «А по муниципальным депутатам мы вышли на третье место», - подчеркнул глава партии «Справедливая Россия». Миронов поблагодарил избирателей за поддержку.



Во вступительной речи и в ответах на вопросы о новых партиях, политобъединениях на выборах Миронов подчеркнул, что результаты показывают, что эти новые партии отобрали голоса не у парламентской оппозиции, как планировали политтехнологи, а у «Единой России». «На позиции партии «Справедливая Россия», эти новые политобъединения никак не повлияли», - сказал Миронов. «А у «Единой России» (новые партии – ред.) значительно отобрали», - подчеркнул Миронов.



Миронов сказал, что выборы в целом были честными, однако фактор трехдневного голосования, против которого выступает «Справедливая Россия», способствует нарушениям. «Говорить о существенных нарушениях (на выборах 13 сентября 2020 года – ред.) не надо. Но фактор трехдневного голосования сказался, были приводы бюджетников в трехдневное голосования. Мы выступали против трехдневного голосования», - сказал Миронов. Ранее сегодня Миронов сообщил, что два дополнительных дня голосования сделали свое дело – если бы не они, результаты у СР, как и у других партий, были бы другими.



В то же время Миронов, говоря о результатах СР, подчеркнул, «что наработали то и наработали». Миронов считает важным провести анализ ошибок в работе на прошедших выборах и добиватьс, чтобы та поддержка партии Справедливая Россия, которая есть и которая – значительная, конвертировалась в голоса избирателей.



Миронов отметил успех партии на выборах в Орле. «В Орле, где у нас не было никогда в горпарламенте депутатов, мы получили сразу 5 мандатов. Напомню, что губернатором там член КПРФ», - сказал Миронов.



Миронов отметил, что на выборах депутата Государственной Думы в Пензенской области победил представитель «Справедливой России», Александр Самокутяев, - Герой Российской Федерации лётчик-космонавт Российской Федерации.