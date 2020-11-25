25 ноября. Mossovetinfo.ru - Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил Правительству провести к Новому году единовременные выплаты для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей



Миронов, слова которого приводит пресс-служба партии, отметил, что это можно сделать по аналогии с единовременной выплатой 10 тысяч рублей семьям с детьми минувшим летом.



«Это позволило бы им хотя бы в Новый год почувствовать, что государство о них заботится. Особенно такие выплаты необходимы пенсионерам, находящимся на самоизоляции», – подчеркнул глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.