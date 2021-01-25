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Общество     25.01.2021 15:23

Морозы вернутся в Москву к концу недели - Гидрометцентр

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Теги:  Гидрометцентр  погода  прогноз погоды 

25 января. Mossovetinfo.ru – Во второй половине недели температура воздуха в Москве вернется к климатической норме, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в первой половине недели температура в Москве будет выше нормы, от -1 до +1 градуса. Однако уже с четверга начнется похолодание, температура воздуха в субботу может опуститься до -10 градусов.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве установлен температурный рекорд для 25 января за все время метеонаблюдений.

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Карта места

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Теги: 
Гидрометцентр  погода  прогноз погоды 

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