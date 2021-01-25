Морозы вернутся в Москву к концу недели - Гидрометцентр

25 января. Mossovetinfo.ru – Во второй половине недели температура воздуха в Москве вернется к климатической норме, сообщает Гидрометцентр.



По прогнозам синоптиков, в первой половине недели температура в Москве будет выше нормы, от -1 до +1 градуса. Однако уже с четверга начнется похолодание, температура воздуха в субботу может опуститься до -10 градусов.



Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве установлен температурный рекорд для 25 января за все время метеонаблюдений.