 
Актуальные темы:
Общество     09.06.2021 22:52

Мосгорсуд признал ФБК* и штабы Навального* экстремистскими организациями

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мосгорсуд  НКО  экстремизм 

9 июня. Mossovetinfo.ru — Мосгорсуд признал НКО «Фонд борьбы с коррупцией», НКО «ФЗПГ» (признаны в России иностранными агентами) и НКО «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

В средине апреля Московская прокуратура по итогам проверки подала в Мосгорсуд иск о признании указанных организаций экстремистскими.

По мнению прокуратуры, под прикрытием либеральных лозунгов, указанные организации осуществляют деятельность, направленную на дестабилизацию социальной и общественно-политической ситуации в стране. Конечной целью указанных организаций является смена конституционного строя в России, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

26 апреля Мосгорсуд приостановил деятельность данных организаций до решения по иску. В результате в конце апреля Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мосгорсуд  НКО  экстремизм 

Возврат к списку

Лента новостей

10:51 Другое Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на Евро-2020

10:45 Город (Москва и область) Начался второй этап благоустройства территории около станции БКЛ «Электрозаводская»

10:34 Город (Москва и область) Контроль за ношением масок и перчаток усилят в электричках Московского региона

09:37 В мире Названо место, в котором пройдет саммит Путина и Байдена

09:31 В России Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с восемью странами

Актуальные материалы

08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы

07:16 Город (Москва и область) Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова

07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума

09:14 Город (Москва и область) Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро

07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера

18:38 В России МВД РФ утвердило порядок доставления граждан в вытрезвители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru