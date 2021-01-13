13 января. Mossovetinfo.ru – В ночь на четверг, 14 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сопровождаемый усилением ветра, сообщает Гидрометцентр.



По прогнозам синоптиков, в предстоящую ночь, а также в течение следующего дня в Москве может выпасть до 9 миллиметров осадков, что составляет более 20% от январской нормы. При этом, ветер усилится до 12-17 метров в секунду.



Подобная погода может привести к образованию на дорогах снежных заносов, гололедицы и других неблагоприятных явлений.