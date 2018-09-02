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Общество     02.09.2018 12:51

Московский зоопарк продлил летний режим работы до 15 сентября

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Теги:  зоопарк 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – Московский зоопарк продлил летний режим работы до 15 сентября в с связи с теплой погодой. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

«С 1 по 15 сентября зоопарк будет открыт с 7:30 до 20:00», - говорится в сообщении. Кассы будут работать с 7:30 до 19:00.

С 15 сентября зоопарк будет работать с 9:00 до 19:00.



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Теги: 
зоопарк 

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