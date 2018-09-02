2 сентября. Mossovetinfo.ru – Московский зоопарк продлил летний режим работы до 15 сентября в с связи с теплой погодой. Об этом сообщается на сайте зоопарка.



«С 1 по 15 сентября зоопарк будет открыт с 7:30 до 20:00», - говорится в сообщении. Кассы будут работать с 7:30 до 19:00.



С 15 сентября зоопарк будет работать с 9:00 до 19:00.