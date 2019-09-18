18 сентября, Mossovetinfo.ru – Аномально низкое атмосферное давление и недостаток кислорода в воздухе ожидаются в Москве в среду, 18 сентября, сообщает портал «Метеоновости».



По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в Москве опустится до 734-733 миллиметров ртутного столба, что на 8-10 пунктов ниже нормы. Кроме того, в столице установился неблагоприятный кислородный режим – умеренная погодная гипоксия.



Такая погода негативно сказывается на метозависимых людях и людях с хроническими заболеваниями, но может вызывать недомогания и эмоциональные расстройства даже у здоровых людей.



В связи с этим москвичам рекомендуют пересмотреть режим труда, не перегружать организм и принимать витамины.