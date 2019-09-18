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Общество     18.09.2019 14:26

Москвичей предупредили об аномально низком давлении и недостатке кислорода 18 сентября

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Теги:  погода  атмосферное давление  предупреждение 

18 сентября, Mossovetinfo.ru – Аномально низкое атмосферное давление и недостаток кислорода в воздухе ожидаются в Москве в среду, 18 сентября, сообщает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в Москве опустится до 734-733 миллиметров ртутного столба, что на 8-10 пунктов ниже нормы. Кроме того, в столице установился неблагоприятный кислородный режим – умеренная погодная гипоксия.

Такая погода негативно сказывается на метозависимых людях и людях с хроническими заболеваниями, но может вызывать недомогания и эмоциональные расстройства даже у здоровых людей.

В связи с этим москвичам рекомендуют пересмотреть режим труда, не перегружать организм и принимать витамины.


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Теги: 
погода  атмосферное давление  предупреждение 

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