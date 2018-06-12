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Общество     12.06.2018 23:00

Музей Москвы подготовил программу «Город футбола» к ЧМ-2018‍

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Теги:  ЧМ-2018  музеи  футбол  выставки  чемпионат мира-2018 

13 июня. Mossovetinfo.ru – Музей Москвы подготовил обширную культурно-спортивную программу с 14 июня по 15 июля, когда пройдет чемпионат мира по футболу.

В рамках программы «Город футбола пройдут выставки, прямые трансляции матчей, футбольные турниры, выступления музыкантов, спортсменов и художников.


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  музеи  футбол  выставки  чемпионат мира-2018 

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