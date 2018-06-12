13 июня. Mossovetinfo.ru – Музей Москвы подготовил обширную культурно-спортивную программу с 14 июня по 15 июля, когда пройдет чемпионат мира по футболу.



В рамках программы «Город футбола пройдут выставки, прямые трансляции матчей, футбольные турниры, выступления музыкантов, спортсменов и художников.

