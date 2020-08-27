27 августа. Mossovetinfo.ru - Сотрудники следственного управления управления на транспорте МВД России по сибирскому федеральному округу проводят доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального сообщает пресс-служба управления. Проверка была инициирована западно-сибирской транспортной прокуратурой.



В ходе проверки произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный, а также участков местности по маршруту его передвижения. Изучаются записи камер видеонаблюдения, изъято более 100 предметов которые могут иметь отношение к делу. Назначены судебно-медицинские, биологические и физико-химические экспертизы. На данный момент наркотические сильнодействующие вещества не обнаружены.



20 августа Навальному стало плохо в самолете на котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет совершил посадку в Омске, Навальный был экстренно госпитализирован. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что Навальный был отравлен. Однако омские врачи опровергли предположение об отравлении оппозиционера. Позднее Навальный был перевезен на лечение в Германию.