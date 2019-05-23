23 мая. Mossovetinfo.ru – В конце недели в Москве ожидается похолодание, сообщает «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По прогнозам синоптиков, в пятницу температура воздуха в Москве не поднимется выше 19-21 градуса тепла. В вечернее время температура воздуха опустится еще ниже – до +9… +10 градусов.



В выходные температура воздуха немного вырастет, но о возвращении жары речь не идет. При этом, похолодание будет сопровождаться усилением облачности и осадками.