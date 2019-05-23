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Общество     23.05.2019 09:47

На Москву надвигается похолодание

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Теги:  погода  похолодание 

23 мая. Mossovetinfo.ru – В конце недели в Москве ожидается похолодание, сообщает «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, в пятницу температура воздуха в Москве не поднимется выше 19-21 градуса тепла. В вечернее время температура воздуха опустится еще ниже – до +9… +10 градусов.

В выходные температура воздуха немного вырастет, но о возвращении жары речь не идет. При этом, похолодание будет сопровождаться усилением облачности и осадками.


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Карта места

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Теги: 
погода  похолодание 

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