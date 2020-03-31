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Общество     31.03.2020 17:19

На Поклонной горе 4 апреля запустят салют в честь освобождения Братиславы

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Теги:  салют  75-летие Победы  Поклонная гора 

31 марта. Mossovetinfo.ru – В субботу, 4 апреля на Поклонной горе в Москве Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина проведет праздничный салют в честь освобождения Братиславы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Западного военного округа.

Всего будет проведено 24 залпа из 18 орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Запуск фейерверков будут осуществлять салютные установки, а орудия ЗИС-3 обеспечат звуковое сопровождение. Всего будет запущено более 50 видов фейерверков. Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

Столица Словакии Братислава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков войсками 2-го Украинского фронта 4 апреля 1945 года в результате Братиславско-Брновской операции. В честь освобождения Братиславы в Москве был произведен салют из 224 орудий, которые дали 20 залпов.


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Теги: 
салют  75-летие Победы  Поклонная гора 

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