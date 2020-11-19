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Общество     19.11.2020 16:24

Названы самые распространенные нарушения ПДД в Москве

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Теги:  Департамент транспорта  ПДД  нарушения 

19 ноября. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале назвал самые распространенные нарушения правил дорожного движения в Москве в период с января по ноябрь 2020 года.

Самым распространенным нарушением в этот период стало превышение скорости - 58% от общего числа нарушений. На втором месте несоблюдение требований разметки - 25%. На третьем месте выезд на «выделенку» - 6% от общего числа нарушений.

Также часто выявляемых нарушений несоблюдение требований дорожных знаков (5%) и неправильный проезд перекрестков (2%).

Кроме того, в период с января по ноябрь 2020 года в Москве было выявлено 17,5 тысячи водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.


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Карта места

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Теги: 
Департамент транспорта  ПДД  нарушения 

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