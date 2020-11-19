19 ноября. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале назвал самые распространенные нарушения правил дорожного движения в Москве в период с января по ноябрь 2020 года.



Самым распространенным нарушением в этот период стало превышение скорости - 58% от общего числа нарушений. На втором месте несоблюдение требований разметки - 25%. На третьем месте выезд на «выделенку» - 6% от общего числа нарушений.



Также часто выявляемых нарушений несоблюдение требований дорожных знаков (5%) и неправильный проезд перекрестков (2%).



Кроме того, в период с января по ноябрь 2020 года в Москве было выявлено 17,5 тысячи водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.