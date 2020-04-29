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Общество     29.04.2020 08:21

Около 60% россиян поддерживают ограничительные меры из-за коронавируса - опрос

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Теги:  коронавирус  ограничения  опрос 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – Введенные из-за коронавируса ограничения полностью поддерживают 58% россиян, следует из данных опроса исследовательского центра «Ромир».

Еще 28% респондентов поддерживают ограничительные меры частично.

44% считают действия властей адекватными угрозе, а 27% не против их ужесточения.

65% респондентов положительно относятся к введению жесткого карантина из-за коронавируса, против таких мер высказались 24% опрошенных.

В тоже время 22% респондентов назвали введенные в России ограничительные меры слишком жесткими и заявили, что нет необходимости ужесточать их еще больше.

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 апреля объявил о продлении введенных в России ограничительных мер из-за пандемии коронавируса до 11 мая включительно.


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Теги: 
коронавирус  ограничения  опрос 

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