29 апреля. Mossovetinfo.ru – Введенные из-за коронавируса ограничения полностью поддерживают 58% россиян, следует из данных опроса исследовательского центра «Ромир».



Еще 28% респондентов поддерживают ограничительные меры частично.



44% считают действия властей адекватными угрозе, а 27% не против их ужесточения.



65% респондентов положительно относятся к введению жесткого карантина из-за коронавируса, против таких мер высказались 24% опрошенных.



В тоже время 22% респондентов назвали введенные в России ограничительные меры слишком жесткими и заявили, что нет необходимости ужесточать их еще больше.



Президент России Владимир Путин во вторник, 28 апреля объявил о продлении введенных в России ограничительных мер из-за пандемии коронавируса до 11 мая включительно.