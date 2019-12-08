8 декабря. Mossovetinfo.ru – Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули трибуны на 30-й минуте матча 19-го тура чемпионата России. Всего с трибун стадиона в Тушине ушло около семи тысяч человек.
С призывом покинуть стадионы во время матчей 19-го тура РПЛ выступило движение болельщиков «Спартака» «Фратрия» - в знак протеста против массового задержания болельщиков. К акции присоединились болельщики практически всех клубов премьер-лиги.
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