8 июня. Mossovetinfo.ru – Предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в воскресенье, 9 июня в связи с аномальной жарой и высокой пожароопасностью, сообщается на сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье температура воздуха в Москве может достичь +33 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы.
«Оранжевый» уровень пожарной опасности означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
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