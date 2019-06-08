8 июня. Mossovetinfo.ru – Предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в воскресенье, 9 июня в связи с аномальной жарой и высокой пожароопасностью, сообщается на сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в воскресенье температура воздуха в Москве может достичь +33 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы.



«Оранжевый» уровень пожарной опасности означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.