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Общество     08.06.2019 12:49

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 9 июня в связи с жарой

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Теги:  погода  Гидрометцентр  предупреждение 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в воскресенье, 9 июня в связи с аномальной жарой и высокой пожароопасностью, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье температура воздуха в Москве может достичь +33 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы.

«Оранжевый» уровень пожарной опасности означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.


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Теги: 
погода  Гидрометцентр  предупреждение 

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