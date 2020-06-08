8 июня. Mossovetinfo.ru – Московские парки подготовили онлайн-программу на неделю с 8 по 14 июня. Всех желающих ждут виртуальная экскурсия по музею Парка Горького, художественный мастер-класс по рисунку в стиле импрессионизма в саду «Эрмитаж», занятие по йоге в Бабушкинском парке и многое другое.



Подробная программа опубликована на странице Мосгорпарка в социальной сети «ВКонтакте»