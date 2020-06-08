8 июня. Mossovetinfo.ru – Московские парки подготовили онлайн-программу на неделю с 8 по 14 июня. Всех желающих ждут виртуальная экскурсия по музею Парка Горького, художественный мастер-класс по рисунку в стиле импрессионизма в саду «Эрмитаж», занятие по йоге в Бабушкинском парке и многое другое.
Подробная программа опубликована на странице Мосгорпарка в социальной сети «ВКонтакте»
09:23 В России В России проведено более 13 миллионов тестов на коронавирус
09:02 Общество В Москве во время голосования по Конституции будет работать видеонаблюдение
08:50 Происшествия Мужчина стрелял по людям из окна дома на юго-западе Москвы, он задержан
08:47 Общество Парки Москвы подготовили онлайн-программу на неделю с 8 по 14 июня
08:28 Город (Москва и область) Новый пешеходный мост построят в центре Москвы
09:02 Общество В Москве во время голосования по Конституции будет работать видеонаблюдение
08:47 Общество Парки Москвы подготовили онлайн-программу на неделю с 8 по 14 июня
16:00 Город (Москва и область) Информационные центры программы реновации возобновят работу 5 июня
16:56 Власть Путин согласился объявить режим ЧС федерального характера из-за разлива топлива в Норильске
17:38 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве
17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление
19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска