Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     02.06.2018 17:24

ПАРНАС не намерена выдвигать и поддерживать ни одного из кандидатов на выборах мэра Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  мэр  выборы  выборы мэра ПАРНАС 

2 июня. Mossovetinfo.ru - Федеральный политсовет Gартии народной свободы (ПАРНАС) на заседании 2 июня не выдвигать и не поддерживать ни одного из кандидатов на выборах мэра Москвы в сентябре нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Несмотря на усилия ПАРНАС, демократическим силам не удалось договориться о формировании коалиции на выборах мэра Москвы и партия считает такую ситуацию неприемлемой, — также сообщает пресс-служба партии.

«Ответственность перед избирателями за отсутствие коалиции несут политические организации и их руководители, поставившие свои интересы выше интересов сторонников демократических ценностей», — говорится в решении ПАРНАС.

Сегодня Московская городская дума назначила выбора мэра столицы на 9 сентября 2018 года.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  мэр  выборы  выборы мэра ПАРНАС 

Возврат к списку

Лента новостей

17:24 Общество ПАРНАС не намерена выдвигать и поддерживать ни одного из кандидатов на выборах мэра Москвы

11:23 Происшествия Мужчина в Москве убил кошку и выбросил с 16-го этажа кота

11:05 Происшествия Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму в три раза,

11:00 Власть Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 9 сентября

10:10 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 июня

Актуальные материалы

14:43 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве во время ЧМ-2018

08:43 Общество Где можно отдыхать и купаться в Москве

08:24 Общество В Москве к лету готовы 42 зоны отдыха

07:57 Город (Москва и область) В Москве может появиться еще один вокзал

08:33 Общество Праздничную программу к Дню защиты детей подготовили 13 московских парков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru