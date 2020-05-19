20 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5440 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.



Это рекордное число вылечившихся от коронавируса за сутки. Всего в Москве от коронавируса вылечилились 36 936 человек.