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Общество
20.05.2020, 09:37
Почти 5,5 тысячи человек вылечились за сутки от коронавируса в Москве
20 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5440 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Это рекордное число вылечившихся от коронавир...
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Общество
19.05.2020, 17:50
Более половины россиян готовы сделать прививку от коронавируса - опрос
19 мая. Mossovetinfo.ru – В случае появления эффективной вакцины от коронавируса, более половины россиян готовы пройти вакцинацию, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изуче...
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Общество
19.05.2020, 14:35
Муфтий Равиль Гайнутдин призвал мусульман праздновать Ураза-байрам дома
19 мая. Mossovetinfo.ru – Председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин призвал российских мусульман набраться терпения и встретить ...