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Общество     28.09.2020 00:34

Похолодание придет в Москву в понедельник, 28 сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве с понедельника, 28 сентября ожидается похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».

В понедельник небо в Москве затянет облаками, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха опустится до +11..13°.

В дальнейшем температура воздуха немного вырастет и в дневное время будет достигать +16..18°. В течение недели ожидается пасмурная погода, однако осадков не ожидается. Небольшое потепление возможно только в конце недели, в первых числах октября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение о досрочном включении отопления в жилых домах, тепло в дома начнет поступать с понедельника, 28 сентября.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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