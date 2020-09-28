28 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве с понедельника, 28 сентября ожидается похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».



В понедельник небо в Москве затянет облаками, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха опустится до +11..13°.



В дальнейшем температура воздуха немного вырастет и в дневное время будет достигать +16..18°. В течение недели ожидается пасмурная погода, однако осадков не ожидается. Небольшое потепление возможно только в конце недели, в первых числах октября.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение о досрочном включении отопления в жилых домах, тепло в дома начнет поступать с понедельника, 28 сентября.