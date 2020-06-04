4 июня. Mossovetinfo.ru – Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не собирается подавать в отставку из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией.
«Я не собираюсь подавать в отставку, потому что я не считаю, что это какое-либо расследование. Это жонглирование и передергивание фактов»,- заявил Шапошников в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Согласно данным ФБК, в 2018 Шапошников задекларировал доход в 24,4 миллиона рублей, и в тоже время внес 870 миллионов рублей живыми деньгами в уставной капитал компании «Ваш консалтинг», в результате чего стал владельцем 99% доли компании.
На сайте Мосгордумы появилась информация о том, что в 2019 году Шапошников задекларировал доход более чем в 1,95 миллиарда рублей.
По словам председателя Мосгордумы, данный доход ему принесла продажа пакета акций компании «Северянин», который он собирал более 10 лет.
Акции приобретались на рынке у других акционеров еще до того, как Шапошников стал муниципальным депутатом. Кроме того, они были указаны в декларации в 2014 году, когда Шапошников был кандидатом в депутаты.
Депутат фракции «Справедливая Россия» Михаил Тиманов подал запрос на проверку декларации Шапошникова. В свою очередь Шапошников сообщил, что информация о продаже акций не была внесена в декларацию 2018 года, так как сделка по продаже акций была длительная и заняла около года, поэтому на момент подачи декларации дохода, которые необходимо было декларировать, еще не было. Также Шапошников рассказал, что его декларацию может проверить комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и что он не возражает против проверки, если комиссия примет решение о ее проведении.
Шапошников также сообщил, что совместно с юристами рассматривает возможность подать в суд на Алексея Навального, так как в эфире были продемонстрированы персональные данные главы Мосгордумы, что является нарушением законодательства. Ранее также сообщалось, что на ресурсах Навального выложен для открытого скачивания и тиражирования макет листовки, которая, по мнению Навального, позволит обнулить рейтинг Шапошникова.
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