12 марта. Mossovetinfo.ru – Принять участие во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию намерены 69% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.



При этом 45% опрошенных твердо намерены принять участие в голосовании, еще 24% на вопрос намерены ли они принять участие в голосовании ответили «скорее да». 17% респондентов пока не принял решения о своем участии в голосовании, 7% не собираются в нем участвовать, еще 4% ответили «скорее нет». 3% респондентов затруднились ответить.



В целом 87% опрошенных знают о проведении голосования, при этом 49% респондентов знают, что голосование состоится 22 апреля.



О принятии Госдумой законопроекта по поправке в Конституцию знаю 75% опрошенных, 73% осведомлены о предложенной Валентиной Терешковой поправке об обнулении президентских сроков.