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Общество     12.03.2020 16:10

Принять участие в голосовании по поправке в Конституцию планируют 69% россиян - опрос

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Теги:  ВЦИОМ  опрос  поправки  Конституция  голосование 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Принять участие во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию намерены 69% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

При этом 45% опрошенных твердо намерены принять участие в голосовании, еще 24% на вопрос намерены ли они принять участие в голосовании ответили «скорее да». 17% респондентов пока не принял решения о своем участии в голосовании, 7% не собираются в нем участвовать, еще 4% ответили «скорее нет». 3% респондентов затруднились ответить.

В целом 87% опрошенных знают о проведении голосования, при этом 49% респондентов знают, что голосование состоится 22 апреля.

О принятии Госдумой законопроекта по поправке в Конституцию знаю 75% опрошенных, 73% осведомлены о предложенной Валентиной Терешковой поправке об обнулении президентских сроков.


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Теги: 
ВЦИОМ  опрос  поправки  Конституция  голосование 

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