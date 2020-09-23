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Общество     23.09.2020 09:41

Принять участие в исследовании вакцины от коронавируса теперь может любой желающий

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Теги:  вакцина  коронавирус 

23 сентября.Mossovetinfo.ru – Принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса теперь может любой россиянин. Ранее до исследований допускали только граждан с московским полисом ОМС. Об этом сообщает mos.ru. Исследования проводятся на базе московских медицинских учреждений.

Принять участие в исследовании не смогут те, кто уже переболел коронавирусом и те, кто болеет ОРВИ. Контактировавших с больными к исследованиям также не допустят. В исследовании нельзя участвовать беременным, а также мужчинам м женщинам, которые в ближайшие три месяца планируют зачатие.

Подать заявку можно на портале mos.ru.

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Теги: 
вакцина  коронавирус 

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