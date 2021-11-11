11 ноября, Mossovetinfo.ru - 11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Президент России Владимир Путин в день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского, посетит открывающийся музейный центр, посвященный жизни и творчеству писателя. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля."11 ноября, в день 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского, Владимир Путин посетит открывающийся музейный центр "Московский дом Достоевского" и осмотрит мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные личности, основным событиям жизни, выдающимся произведениям великого писателя", - говорится в сообщении.Музей расположен в северном флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, построенной в 1806 году И. Жилярди и А.Михайловым по проекту Д.Кваренги в стиле позднего русского классицизма.Небольшую квартиру на первом этаже трехэтажного флигеля занимала семья лекаря М. А. Достоевского, отца будущего писателя. Ядром нового учреждения, нового музея, останется мемориальная квартира в которой в 1821 появился на свет и провел первые 15 лет своей жизни сын врача — Федор Достоевский. Помещение этой квартиры никогда не перестраивалось, стены, печи и перекрытия сохранились такими, какими они были при жизни писателя.О Ф.М.Достоевском и музейном центре "Московский дом Достоевского"