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Общество     11.11.2021 10:06

Путин 11 ноября посетит открывающийся музейный центр - Московский дом Достоевского

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Теги:  Достоевский  юбилей  200 лет  Московский дом Достоевского  Путин  Мариинская больница 

11 ноября, Mossovetinfo.ru - 11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Президент России Владимир Путин в день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского, посетит открывающийся музейный центр, посвященный жизни и творчеству писателя. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

"11 ноября, в день 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского, Владимир Путин посетит открывающийся музейный центр "Московский дом Достоевского" и осмотрит мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные личности, основным событиям жизни, выдающимся произведениям великого писателя", - говорится в сообщении.

Музей расположен в северном флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, построенной в 1806 году И. Жилярди и А.Михайловым по проекту Д.Кваренги в стиле позднего русского классицизма.
Небольшую квартиру на первом этаже трехэтажного флигеля занимала семья лекаря М. А. Достоевского, отца будущего писателя. Ядром нового учреждения, нового музея, останется мемориальная квартира в которой в 1821 появился на свет и провел первые 15 лет своей жизни сын врача — Федор Достоевский. Помещение этой квартиры никогда не перестраивалось, стены, печи и перекрытия сохранились такими, какими они были при жизни писателя.

О Ф.М.Достоевском и музейном центре "Московский дом Достоевского" подробнее тут.


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Теги: 
Достоевский  юбилей  200 лет  Московский дом Достоевского  Путин  Мариинская больница 

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