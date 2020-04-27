27 апреля. Mossovetinfo.ru - Получить цифровой пропуск с помощью СМС поможет робот. Об этом сообщает mos.ru. Для этого нужно позвонить по номеру: +7 (495) 777-77-77 и ответить на вопросы. После этого робот продиктует шаблон СМС-сообщения,
В шаблон необходимо будет вписать номер документа, удостоверяющего личность, а также сведения о выбранном транспорте, после чего отправить сообщение на короткий номер 7377. В ответ придет сообщение с кодом цифрового пропуска.
В Москве и Московской области цифровые пропуска в связи с пандемией были введены с 15 апреля. Оформить цифровой пропуск можно на портале mos.ru, с помощью смс на короткий номер 7377, или по телефону +7 (495) 777-77-77. С 22 апреля в Москве начала действовать автоматическая система проверки цифровых пропусков.
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