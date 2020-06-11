11 июня. Mossovetinfo.ru – За первую декаду июня в Москве выпало уже 87% месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
В некоторых населенных пунктах московского региона количество осадков даже превысило этот уровень.
При этом, наибольшее количество осадков выпало в Москве в среду, 10 июня – за сутки в некоторых районах выпало две трети месячной нормы осадков. В тоже время, осадки выпали в Москве неравномерно – если в районе ВДНХ или в центре выпало от 4 до 6 миллиметров осадков, то в Строгино и Тушино выпало 10-11 миллиметров, в Немчиновке – 18 миллиметров, а в Михайловке – 48 миллиметров.
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