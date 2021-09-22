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Общество     22.09.2021 13:16

Синоптики прогнозируют бабе лето в Москве в конце сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды  бабье лето 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Настоящее бабье лето ожидается в Москве в конце сентября, сообщается на официальном сайте центра погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в конце недели в Москву вновь придет циклон, который принесет с собой дожди, однако температура воздуха останется в пределах климатической нормы. Но уже с понедельника Москва окажется в зоне влияния антициклона.

В результате количество облаков заметно снизится, вероятность осадков упадет. В ночное время температура будет прохладной - около +2…+7°, однако днем воздух будет прогреваться до +11…+16°. Это уже выше климатической нормы.

Такая погода продержится в Москве минимум до конца месяца, велика вероятность, что и начало октября будет теплым и комфортным. Такой период вполне можно назвать полноценным бабьим летом


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Теги: 
погода  прогноз погоды  бабье лето 

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