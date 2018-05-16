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Общество     16.05.2018, 08:20

Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 мая

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Теги:  погода 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Днем в среду, 16 мая, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

К вечеру местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Максимальная температура воздуха в столице +22…+24°, по области +20…+25°.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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