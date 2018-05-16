Общество 16.05.2018, 09:19 Спортивный парк обустроят промзоне Курьяново‍

16 мая. Mossovetinfo.ru – Спортивный парк обустроят в промзоне Курьяново в московском районе Печатники вместо продажи двух участков на торгах. Об этом сообщили в Москомстройинвесте. Жители ра...

Общество 16.05.2018, 08:48 Открылась регистрация на Московский урбанистический форум

16 мая. Mossovetinfo.ru – Открылась регистрация на Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum 2018), который пройдет с 17 по 22 июля в парке «Зарядье». Об этом сообщается на сайте форума...